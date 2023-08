Meer virusdeeltjes in rioolwater, gaat corona weer oplaaien?

Daarom blijft het RIVM corona monitoren, bijvoorbeeld met de metingen in het rioolwater. "Eerder keken we veel naar teststraten, maar die zijn er niet meer." Verder houdt het RIVM bijvoorbeeld ook bij hoeveel mensen er met corona in het ziekenhuis worden opgenomen en hoeveel er overlijden. Ook is er een groep vrijwilligers die iedere week doorgeeft of ze klachten hebben. "Die gegevens leggen we allemaal bij elkaar en dan bekijken of we of het met elkaar overeen komt."