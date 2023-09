Poppeninvasie in Park Randenbroek in Amersfoort

Lydia begon al heel jong met het sparen van marionettenpoppen. Haar grote droom was om ooit een poppentheater te beginnen. En dat is gelukt. Met haar buikspreekkat De Gelaarsde Kat speelt ze op het festival de voorstelling "Plastic Soep, wat een troep". Lydia: "Het is een piratenvoorstelling, we gaan op schattenjacht en ondertussen leren kinderen van alles over de Plastic Soep en dat we geen plastic in de zee moeten gooien. Zo proberen we actuele thema's in de voorstelling te verwerken."