Oppas van 11 gezinnen vast om kindermisbruik, ook uit Nieuwegein

De verdachte bood zich vier jaar lang, tussen 2019 en eind mei 2023, aan via Marktplaats. Volgens politie en justitie had hij een "aantrekkelijk tarief" en wekte hij vermoedelijk vertrouwen bij de ouders door foto's waarop hij te zien is in een politie-uniform. Er wordt benadrukt dat hij nooit in dienst is geweest bij de politie: hij is gefotografeerd in het uniform omdat hij de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) volgde en mocht meekijken bij het politievak.