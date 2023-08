Waarom je dit hele weekend klokken hoort klinken in Utrecht: 'Het carillon van de Dom behoort tot de top 5 van de wereld'

Het kón dan ook niet anders dan dat het prestigieuze beiaardfestival een keer naar de Domstad zou komen. "Zodat mijn collega's uit de hele wereld kunnen zien hoe we het doen in Utrecht." Fiebig vindt het een eer omdat het voor het eerst is dat het congres in de Domstad neerstrijkt. In 2008 kwamen de beiaardiers voor het laatst naar Nederland, toen was het festival in Groningen.