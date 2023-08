Wandelend Utrecht plasticvrij maken: ‘plandeldag’ gaat voor 2000 zwerfafvalvrije straten

Na het succes van vorig jaar durft Damen met zijn tweede editie groter te dromen. “Het is nu een feest los van het 900-jarig bestaan, dat is op zichzelf al een upgrade.” Nu wil de initiatiefnemer naar de 2000 straten, een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. “Ik geloof dat het kan. We zien nu al zoveel aanmeldingen. En als we de 2000 halen, dan komt er volgend jaar een notaris bij en gaan we voor een wereldrecord”, vertelt Damen enthousiast.