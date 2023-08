Met graafmachine vernield pand is gesprek van de dag in Leusden: ‘Zaten nog mensen binnen’

"Er zaten zo'n zeven man in het huis", vervolgt hij. Maar de krakers hebben maar een paar dagen in de woning gezeten. Afgelopen vrijdag reed de graafmachine het pand in. "Terwijl de krakers er dus nog in zaten. Levensgevaarlijk", vertelt Beets. Hij laat een video zien van het incident. Daarop is te zien dat er een graafmachine op het terrein beweegt en er mensen in de tuin lopen. "Dat is één van de krakers", vertelt hij. "Eén van hen kwam later nog naar me toe en sprak me aan. Hij dacht dat ik dit op mijn geweten had."