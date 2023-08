New York, Texas en… Eemnes! Dorp in de spotlight op Al Jazeera

En het was natuurlijk mooi dat Eemnes lang in beeld was, vindt Simons. Niet helemaal irrelevant ook, want de Eem bij het dorp wordt in het klimaatonderzoek verbonden aan het 'Eemium'. Dat is de warme periode voor de laatste ijstijd, waarin Eemnes nog onder de zeespiegel lag. "In de wetenschap gebruiken we dit om na te gaan hoe de aarde eruit kan zien, als het verder opwarmt."