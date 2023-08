Alleen vergunninghouders mogen straks nog in benedenstad van Rhenen parkeren

Het gaat om het deel ten zuiden van de Herenstraat, Frederik van de Paltshof en de Utrechtsestraatweg. Hans Boerkamp, wethouder van verkeer en mobiliteit, geeft aan dat er lang vergaderd is over de geplande verandering. Hij is blij met het feit dat veel inwoners daarbij meedachten. "Het doel is om de leefbaarheid en toegankelijkheid in de benedenstad te verbeteren. Voor de bewoners is het heel fijn dat zij straks beter kunnen rekenen op een parkeerplek."