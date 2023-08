Monique is chef-kok van Jong Oranje en moet overal improviseren: 'Sambal zit standaard in mijn koffer'

Zeist - Een stamppot in Moldavië, vergeten groenten in Georgië en een tomatensoepje op de KNVB-campus in Zeist. Monique van Vianen vliegt de hele wereld over om voor Jong Oranje de lekkerste en gezondste maaltijden op te serveren. Een avontuurlijke baan voor een kok, want niet overal zijn de juiste producten te vinden of is het broodnodige keukengerei aanwezig. Toch moet Van Vianen altijd een topsportmaaltijd afleveren aan de profvoetballers van de toekomst.