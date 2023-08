Wolf voor de lens van Baarnse natuurfotograaf: 'Adrenaline schoot door me heen'

Het GNR laat weten dat meer bezoekers van de Westerheide en natuurgebieden rond Huizen het dier hebben gekiekt. Uit die foto's kan worden vastgesteld dat het daadwerkelijk om een wolf gaat. Het is de tweede keer dat de soort aan de Noord-Hollandse kant van de provinciegrens is ontdekt sinds de terugkeer van de wolf in Nederland. De eerste keer was in april vorig jaar, toen DNA-sporen uitwezen dat een ree ten prooi was gevallen aan de wolvin die ook rennend in de bebouwde kom van Amersfoort was gezien. Dat dier werd enkele weken later doodgereden bij Apeldoorn