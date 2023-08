Nergens is de wolf zo welkom als in Utrecht, maar aantal tegenstanders neemt toe

In de provincie Utrecht is ook meerdere keren een wolf gespot, al heeft het dier zich er tot nu toe niet gevestigd. In 2018 dook het eerste exemplaar op in Veenendaal. De laatste wolf werd begin gezien in de bossen bij Amerongen. Omdat het dier steeds vaker wordt gesignaleerd in de provincie, is het 'wolvenplan' ingesteld. Dat houdt in dat de wilde dieren intensiever in de gaten worden gehouden en dat zij zo snel mogelijk een zender krijgen.