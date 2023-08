Wereldkampioen Femke Bol had als tiener al 'een lange pas', weet Amersfoortse oud-trainer

Bol was altijd ontzettend gedreven in die trainingen, herinnert Andrea zich. "Dan vroeg ze bijvoorbeeld: hoe moet ik goed in het startblok zitten? Ze wilde zó graag leren." Ook is Bol een doorzetter, vindt de trainer. "Die val van laatst heeft ze al achter zich gelaten. Ze gaat weer door. Dat is haar mentale kracht." Haar zwakke punt? "Ze is niet als allersnelste weg. Maar dat maakt niet uit, want ze maakt het weer goed."