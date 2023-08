Woonbootsoap in Breukelen: mag boer met hek bootbewoner weren?

De boot werd door de vader van de huidige eigenaar in 1963 in de zijsloot van de rivier de Aa gelegd. De toenmalige eigenaar was een familielid, zij gaf toestemming voor zowel de ligplaats als het gebruik van het land. In 2011 oordeelde de rechter dat er sprake is van een ligplaats en dat de vader van de huidige eigenaar het recht had zijn boot er neer te leggen.