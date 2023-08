Voorwaardelijke celstraf voor 15-jarige overvaller van Grieks restaurant in Lunetten

Utrecht - Een 15-jarige Utrechtse jongen die in januari vorig jaar betrokken was bij een overval op het Griekse restaurant Aphrodite in de Utrechtse wijk Lunetten is vandaag door de rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden. In februari werden al twee andere minderjarigen veroordeeld voor de overval. Ook zij kregen voorwaardelijke jeugddetentie.