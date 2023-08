Bezwaar tegen evenement op Paleis Soestdijk blijft nog weken liggen: 'Mosterd na de maaltijd'

Het is een situatie die Marianne Beekmans mateloos irriteert, laat ze op haar beurt aan RTV Utrecht weten. Ze is een van de omwonenden die zich zorgen maakt over de handhaving van de geluidsnormen bij het paleis. Sinds het landgoed in handen is van de MeyerBergman Erfgoed Groep zien ze het aantal publieksactiviteiten toenemen. Daarover zijn regels vastgelegd in een bestemmingsplan waar de gemeenteraad anderhalf jaar geleden mee instemde. Maar kunnen de buren er ook echt op rekenen dat die afspraken over bijvoorbeeld lawaaioverlast wel worden nageleefd? De gemeente houdt vol dat ze controleert en waar nodig ingrijpt.