Brug Pont Napoleon in Vianen veilig genoeg om weer open te gaan

Vianen - De Napoleonbrug in Vianen, oftewel Pont Napoleon, is per direct weer open. Woensdag werd de brug uit voorzorg afgesloten voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Na een controle van de brug die leidt naar de pont naar Nieuwegein bleek dat er scheuren in de constructie zijn ontstaan. Uit onderzoek blijkt nu dat ondanks de scheurtjes de brug veilig genoeg is, zegt de gemeente Vijfheerenlanden.