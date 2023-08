OM eist 3,5 jaar cel tegen Utrechter voor grootschalige drugshandel

Volgens het OM speelde de 30-jarige verdachte een belangrijke rol in de cocaïnehandel in Utrecht-Zuid en zou hij jarenlang actief zijn geweest in de drugshandel. De officier van justitie zegt de verdachten hun rol in de drugshandel zeer kwalijk te nemen: "Cocaïnehandel is in Midden-Nederland en in het bijzonder in Utrecht-Zuid een gigantisch probleem". Vooral de 30-jarige Utrechter speelde daar volgens het OM een grote rol in. Ook was hij eerder al vier keer veroordeeld voor drugsgerelateerde feiten.