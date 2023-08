KNMI waarschuwt voor onweersbuien met kans op hagel en wind

Code geel betekent dat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties waarbij het raadzaam is op te letten, met name als iemand onderweg is. Het KNMI ontraadt mensen om het open water op te gaan of open gebieden, zoals weilanden, te betreden. Bij onweer wordt geadviseerd niet onder bomen te schuilen en uit de buurt te blijven van hoge punten.