Wachtlijst donorhart gestabiliseerd door nieuwe donatiemethode

"Tot en met juni hebben we dit jaar al dertig harttransplantaties in Nederland uitgevoerd, terwijl de norm jarenlang veertig per jaar was", zegt Michiel Erasmus (hart-longchirurg UMC Groningen). "Als we dit jaar tegen de zestig harttransplantaties kunnen uitvoeren, overtreffen we dat getal in 2023 ruimschoots. Dan zien we hopelijk ook een afname van het aantal mensen op de wachtlijst en van het aantal mensen dat overlijdt voordat er een geschikt donorhart beschikbaar komt. En de resultaten zijn voor de ontvangende patiënten minstens zo goed als bij de klassieke hartdonatiemethode."