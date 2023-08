'Fietspaden nog steeds te smal voor scholieren'

In het onderzoek keek de Fietsersbond of de fietspaden breed genoeg zijn om de aantallen fietsers aan te kunnen. In de gemeente Utrecht gaat het volgens de Fietsersbond nog redelijk goed. Zo is ruim 60 procent van de wegen waarover meer dan 150 middelbare scholieren per dag fietsen in orde. Meer dan 20 procent van de wegen zou 0,5 tot 1 meter breder moeten zijn. Bijna 15 procent van de wegen zou zelfs nog breder moeten worden.