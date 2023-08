Overlast Lombok onbeheersbaar volgens moskee: 'Ze zijn agressief, hebben niks te verliezen'

Burgemeester Dijksma zegt vandaag in een brief aan de gemeenteraad dat het aantal incidenten met overlastgevende vreemdelingen is toegenomen en dat de aard van de incidenten grimmiger wordt. Op de Kop van Lombok is de urgentie om daar iets aan te doen volgens de burgemeester momenteel het hoogst.

Naast de algemene maatregelen die de gemeente treft zijn er daarom ook een paar die specifiek daar ingezet worden. Zo onderzoekt de gemeente of ook in dat deel van de stad verblijfsontzeggingen kunnen worden gegeven, net als elders in het stationsgebied. Ook wordt gekeken naar het opnieuw inzetten van flexibel cameratoezicht en het verlengen van de inzet van winkelstewards. Sinds twee dagen wordt het stedelijk flexteam van gemeentelijke handhavers al in het gebied ingezet.