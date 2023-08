D66-fractievoorzitter vertrekt uit Leusdense politiek en gaat z'n Frans bijspijkeren

Nu Kraa vertrekt uit de gemeenteraad, neemt de 22-jarige Kennard Reinders zijn functie als fractievoorzitter over. Hij stond vorig jaar op de tweede plek van de kandidatenlijst. "Hij is net afgestudeerd bestuurskundige en hij heeft een mooie functie bij de Nationale Opera in Amsterdam. Ik zie in hem de Leusdense Tyas Bijholt, die op zijn 23e fractievoorzitter werd en nu wethouder in Amersfoort is."