Aantal moorden toegenomen, vrouwen vaker gedood door partner

In Europa behoort Nederland tot de landen waar relatief weinig moorden worden gepleegd. In 2021 vielen in Slovenië, Ierland, IJsland en Tsjechië de minste slachtoffers per 100.000 inwoners. In landen van de voormalige Sovjet-Unie, zoals Rusland, Oekraïne, Letland, Moldavië en Litouwen was het aantal slachtoffers in 2021 naar verhouding het hoogst.