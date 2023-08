Een tank in je tuin om drinkwater te besparen: 'Langzaam ontstaat er een tekort'

In april luidde het RIVM de noodklok: zonder maatregelen is er in 2030 kans op een groot landelijk drinkwatertekort. "Dat komt onder andere doordat de bevolking is gegroeid. Door klimaatverandering (warme zomers) is er meer drinkwater nodig, maar is er minder beschikbaar", stelt het Rijksinstituut in een onderzoek.