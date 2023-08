Problemen met criminele vreemdelingen groter en grimmiger, Dijksma benadrukt noodzaak bij staatssecretaris

Uit een eerdere analyse van identieke problemen op het nabijgelegen Stationsplein (Bollendak) bleek dat het ging om vier overlastgevende groepen: verslaafde lokale dak- en thuislozen, de lokale jeugd, Oosteuropeanen en de groep vreemdelingen. De laatste groep heeft een groot aandeel in de overlast en incidenten op meerdere plekken in de stad. Het is volgens de gemeente een wisselende groep, variërend van 5 en tot 25 jongvolwassen mannen (18-30 jaar) uit voornamelijk Algerije, hoewel de afkomst niet in alle gevallen vast te stellen is.