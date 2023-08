'Ook UMC Utrecht lijkt slachtoffer van onderzoeksbedrijf Percuros'

Ook bij het LUMC in Leiden kwam de fraudezaak aan het rollen nadat een onderzoeker vraagtekens stelde bij zijn werkplek. In Leiden was bovendien sprake van fraude met urendeclaraties. Daar werden, onder andere, urendeclaraties ingediend in Brussel die niet bleken te kloppen. Probleem in Leiden is dat dit niet door het ziekenhuis zelf is opgemerkt. Daardoor moest het ziekenhuis in Leiden stoppen met zeven internationale onderzoeken die door Europa werden gefinancierd.