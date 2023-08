Trainer Silberbauer weg bij FC Utrecht: 'Moeilijk besluit, Michael is een clubman'

Maandag vond binnen de club een uitgebreide evaluatie plaats. "We hebben samen de conclusie getrokken dat er geen stijgende lijn zat in de ontwikkeling en groei van het elftal en daaraan gekoppeld bleven de resultaten achter", zegt technisch directeur Jordy Zuidam. "Het doel om met meer energie en aanvallende intenties te spelen, is te weinig behaald. Dat zijn lastige gesprekken, waarin we open en eerlijk naar elkaar zijn geweest. Natuurlijk is het moeilijk dat dit de conclusie is van de gesprekken die we hebben gevoerd, zeker als je ziet dat Michael alles heeft gegeven om de groei en ontwikkeling te bewerkstelligen. Het is een moeilijk besluit en een teleurstellende dag, ook omdat Michael echt een clubman is."