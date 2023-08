Modebedrijf Doek failliet: 'Een begrip in Utrecht, ik ging er met m'n moeder heen'

Utrecht - Het Utrechtse modeconcern Doek is failliet. Het familiebedrijf werd ruim een eeuw geleden opgericht en exploiteerde decennialang eigen winkels. "Ik ging er vroeger met mijn moeder heen, vertelt curator Hans Hendriks. "Doek was een begrip in de regio Utrecht. Echt een degelijke modezaak. Ik zit er nu als curator en ik moet zeggen: het is nog steeds een degelijk bedrijf."