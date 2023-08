Vader ontvoerde Melisa uit Soest heeft geen stoornis en wordt niet behandeld: 'Straks duikt hij weer op'

Melisa's fietstochtje naar haar hockeyclub werd plotseling een dagenlange autorit dwars door Europa. Haar vader wilde haar via zijn zus in België naar familie in Turkije meenemen. Twee dagen nadat Melisa als vermist was gemeld, werd ze bij de grens tussen Servië en Bulgarije herkend. Jorica haalde haar in de Bulgaarse hoofdstad Sofia op. Zakir werd aan Nederland uitgeleverd en ging de cel in. Hij zit nu bijna tien maanden vast.