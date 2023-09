Trotse familie ziet na Lars nu ook broer Marijn van den Berg debuteren in grote wielerronde

Dat beaamt ook hun andere zoon, Thomas, die in plaats van wielrennen commerciële economie studeert. Hij is een van de trouwste fans van zijn broers, legt hij uit. "Het ging bij ons in huis altijd over wielrennen." Ook Thomas reisde dan vaak mee naar wedstrijden in verre landen. "Hoe vaak we dat gedaan hebben is niet op mijn handen te tellen. We hebben zelfs een hele rondreis gemaakt door Polen, Tsjechië en andere Oost-Europese landen om achter ze aan te rijden."