Wolfspootjes en muurfijnstraal: op zoek naar natuur op de kademuur in Amersfoort

Veel van de planten die ze onderweg tegenkomen hebben een verhaal. Zo kun je muursla (vol met vitamine C) en muurvarentjes eten, komt de roze-witte muurfijnstraal uit Mexico en is de blaartrekkende boterbloem een giftige plant. Netty: "Die werd vroeger gebruikt door boeven en zwervers. Dan maakten ze een papje van de blaadjes en de bloemetjes en dat smeerden ze op hun armen en dan kregen ze allemaal blaren. Daarmee gingen ze de stad in en probeerden ze op die manier een beetje zielig te zijn en geld af te troggelen van de mensen. Ze moesten wel goed opletten want die blaren bleven niet heel lang zitten en dan was het einde verhaal natuurlijk he."