Enige supermarkt in Kockengen stunt met prijzen vanwege tijdelijke sluiting: 'Ik ben vandaag al drie keer geweest'

'Uitverkoop volledige winkel, 50 procent korting', staat er op de voorruit van de enige supermarkt van het dorpje Kockengen. Alles voor de helft, dat is natuurlijk niet iets wat je zomaar voorbij laat gaan. "Dat is toch mooi", zegt een man die zijn kar vollaadt. "Als het 50 procent is dan neem je toch meer mee", zegt een vrouw. En dat heeft supermarkteigenaar Ron Romijn ook gemerkt. "Het was best een chaos. Gelijk om 08.00 uur stond het vol met klanten. Het was meteen goed raak."