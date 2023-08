Utrechts tuincentrum wil uitbreiden met hotel, politieke partijen zijn bezorgd: 'Er is al zo weinig natuur'

In principe moet je je aan zo'n afspraak houden, vindt Van der Graaf van de ChristenUnie. "Maar uitbreiden is iets anders dan een tuincentrum veranderen naar een horeca en hotel." Van Heuven van de Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe juridisch bindend een afspraak van meer dan 25 jaar oud is. Ook wijst de politicus erop dat, als de plannen doorgaan, er tegen de afspraken in buiten de rode contouren wordt gebouwd. Dat is een door de provincie getrokken lijn tussen stad en groen. "Er is al zo weinig natuur in Utrecht en omgeving", vindt Van Heuven. "De stad wordt alleen maar groter. Op een gegeven moment is er gewoon geen groen meer in de omgeving." De gemeente Utrecht wil hierover nog in overleg met de provincie.