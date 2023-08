Instroom internationals beperken? In Utrecht lijkt het nog niet zo ver

Utrecht - Komen er dit jaar minder internationale studenten naar Utrecht? Het afgelopen collegejaar is in alle studentensteden en Den Haag uitvoerig gediscussieerd over maatregelen om de instroom van buitenlandse studenten te beperken. Naar aanleiding daarvan stopten de UU en de HU zelfs met het actief werven van internationale studenten. Maar het lijkt erop dat het in ieder geval in Utrecht komend collegejaar nog niet zo ver is. De UU, goed voor driekwart van de buitenlandse studenten in de stad, verwacht dat het aantal internationale studenten voor komend collegejaar licht stijgt.