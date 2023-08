Trainerskerkhof FC Utrecht: hoe moet het verder? Op social media weten ze het wel

Hein Meurs heeft er een hard hoofd in: in vijf jaar tijd ook vijf trainers aanstellen is immers niet iets wat je met trots op je cv gaat zetten. En dan hebben we de interim-trainers nog niet meegerekend. Hein gelooft er niet meer in: "De geldschieter en td [technisch directeur, redactie] bij FCUtrecht zijn als de slechte chauffeur die telkens maar weer een nieuwe auto koopt nadat-ie ‘m voor de zoveelste keer in de prak heeft gereden."