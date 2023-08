Tegenstanders van de vuurkorf: 'Houtstook is een veelkoppig monster, waarvan de koppen moeten afgehakt'

Tijdens een Raadsinformatiebijeenkomst in het stadhuis kwamen deskundigen langs om de gemeenteraad bij te praten over houtstook. De aanleiding voor de avond is een voorstel van Rachel Heijne van GroenLinks en Anne Sasbrink van de Partij voor de Dieren. Zij willen de Algemeen Plaatselijk Verordening (APV) aanpassen zodat vuurkorven straks niet meer zijn toegestaan in de stad. En ook barbecueën wordt beperkt. Een aardappel poffen in een houtvuurtje is er straks niet meer bij. Net zoals marshmallows roosteren bij het kampvuur, het zal verboden worden. Een speenvarken boven houtsvuur, of palingroken in een kast, het is allemaal te slecht voor de luchtkwaliteit.