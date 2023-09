Conservenblik in saxofoon en zilverpapier op drums: BUI verliest zichzelf in improvisatie

Lucas Kloosterboer, trombonist, steekt zijn liefde voor improvisatie niet onder stoelen of banken. Hij speelt ook in bands en soms in een orkest. "En dat is heel mooi om te doen. Maar in de geïmproviseerde muziek kan ik me echt helemaal verliezen. Er wordt wel gezegd dat improvisatie de enige echte vorm van live performance is. Toch denk ik dat er niet echt sprake is van een tegenstelling tussen compositie en improvisatie. Je moet het zien als een spectrum. Ook een popband, die iedere avond dezelfde nummers speelt, vult het steeds nèt iets anders in. En wij houden ervan om helemaal aan de andere kant te gaan zitten; we willen veel vrijheid als we aan het spelen zijn en laten veel over aan het moment. Dat is echt waar ik voor leef".