Corona in 2023: hoe zit het nu met testen en thuisblijven?

Eerst is het belangrijk om goed te begrijpen hoe groot het coronavirus momenteel is. Het RIVM meldde recentelijk dat er iets meer covid-deeltjes in het riool gevonden waren dan in de periode daarvoor. De nadruk ligt hier op méér deeltjes dan daarvoor, maar niet véél. Het is nog altijd het laagste niveau in jaren volgens het RIVM. Maar helemaal weg is corona dus zeker niet. Er gaat bijvoorbeeld nu weer een nieuwe subvariant van de coronavariant Omnikron rond. Deze heet EG.5.