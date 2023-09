Van geheime verdieping in onderduikvilla tot mysterieus graf: er is veel te ontdekken bij Open Monumentendag

Zoals dat van de witgepleisterde villa Bene Sita in Zeist. In de Tweede Wereldoorlog vond het Joodse echtpaar Karl Georg en Anna Mazur een veilige schuilplek in de villa bij de familie Van Riessen. Het stel woonde op zolder. Als er gevaar dreigde, gingen de Mazurs via een luik naar een kleine ruimte die tussen de eerste verdieping en zolder was gemaakt. Deze verborgen tussenverdieping is nu te bezichtigen. Nog steeds liggen de dekens er, die ervoor moesten zorgen dat niemand de onderduikers kon horen.