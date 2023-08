Herman van Veen speelt voor de 600ste keer in Carré

Van Veen maakte zijn solodebuut in Carré in 1971 met de voorstelling Harlekijn. Daarna volgden nog tientallen programma's die hij kortere of langere tijd in Carré speelde. De cabaretier verbrak twee jaar geleden al het record van de meeste solo-optredens ooit in Carré, 561 keer. Dit record stond daarvoor op de naam van Toon Hermans, die 556 keer solo op het Amsterdamse podium stond.