Na zoveelste tramongeluk wil provincie tóch spoorbomen bij Koekoekslaan Nieuwegein

Veilig op papier

Tramongelukken zijn niet onbekend in Nieuwegein. In het voorjaar van 2021 ontspoorden drie trams na een botsing met een auto. Toenmalig gedeputeerde Schaddelee zei naar aanleiding van die ongelukken geen reden te zien om de overwegen beter te beveiligen met spoorbomen. “Het tramsysteem dat we hebben is veilig, dat blijkt ook uit alle monitoring die we doen”, zei hij destijds.

De provincie is daarvan teruggekomen. In een jaarrapport over 2022 staat dat lange tijd niet genoeg rekening is gehouden met de praktijk. Bij het bepalen van veiligheidsniveaus werd aangenomen dat weggebruikers zich aan de verkeersregels houden, maar in de praktijk dat niet zo te zijn. Naar aanleiding van die conclusie kwam er een vervolgonderzoek waarin gekeken is hoe de twintig tramkruisingen zouden kunnen worden verbeterd.