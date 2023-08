Marloes werd wel 10 keer gestoken door Europese hoornaars in Woerden: 'Leek net Quasimodo'

Hoewel de Europese hoornaar normaal niet agressief is, kan hij dat volgens Kennis- en Adviescentrum Dierplagen wel worden als mensen te dicht bij het nest komen. Waarschijnlijk was dit nest net te dichtbij het fietspad. Over het algemeen geldt dat een paar meter afstand voldoende is.

Hetzelfde geldt voor de Aziatische hoornaar, een invasieve exoot die ook wel terrorwesp wordt genoemd. Ook die hoornaar wordt normaal gesproken alleen agressief als je te dichtbij bij zijn nest komt.

Volgens ongediertebestrijder Bram de Bruijn uit Harmelen neemt het aantal Europese hoornaars langzaamaan toe. "Vorig jaar had ik zes nesten, nu tien. Het zijn geen enorme aantallen, maar ieder jaar iets meer."

Voorkomen dat een nest er komt is in zijn ogen amper mogelijk. "Je kunt natuurlijk de spouwopeningen dichtmaken, maar dan zitten ze wel weer onder de dakrand. Het beste wat je kunt doen, is iemand bellen om ze op te ruimen als ze er zitten."