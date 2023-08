Alcohol onder de 18? Utrechtse sportkantines controleren slecht, flitsbezorgers helemaal niet

Het nalevingspercentage bij sportclubs was vorig jaar 29,6 procent en laat daarmee zeer te wensen over. "Dit is niet alleen het beeld in Utrecht, maar ook landelijk", meldt de gemeente. "We willen dit verbeteren en gaan daarom met SportUtrecht in gesprek om een aanpak gericht op NIX18 met hen vorm te geven." Utrecht wil een voorbeeld nemen aan Nijmegen waarbij een aantal sportclubs eigen periodieke leeftijdscontroles uitvoert.