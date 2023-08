Kockengen zet volgende stap om woongebied otters veiliger te maken

Van Zuijlen vertelt over zijn eerste ontmoeting met de diertjes in augustus 2020. Het was 04.00 uur 's ochtends en hij was net vertrokkken vanuit Kockengen richting Haarzuilens. "En ineens had ik, voor me op de weg, twee otters voor me," vertelt hij. "Ze hobbelden over de weg en toen zij mij zagen,natuurlij plonsden ze in het water."