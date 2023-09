Heden en verleden van onze gezamenlijke slavernijgeschiedenis komen samen in de voorstelling 'Ik zeg toch sorry'

Het verhaal wordt verteld door drie witte en drie zwarte acteurs. Alle acteurs hebben een dubbelrol. Ze spelen een personage uit 1863, zoals een slavenhouder, een vrijgemaakte, en een premier, maar ook de acteur die die rol speelt. Steeds als ze uit hun historische rol stappen, bespreken ze met elkaar wat ze spelen en wat dat met ze doet. Een van de actrices is Rochelle Deekman. "Ik speel een vrijgemaakte en mezelf, maar dat is natuurlijk ook uitgeschreven. Het is leuk en interessant om beide rollen te spelen. De rol van de vrijgemaakte vertelt hoe het is om vrijgemaakte te zijn. En het personage Rochelle gaat veel meer in op hoe zij zich verhoudt tot het thema. Rochelle zegt in het stuk: maar de wereld is toch veranderd, het is toch niet meer zo zwart en wit, daders en slachtoffers. Maar ikzelf vind dat er helemaal nog niet zoveel veranderd is. En ik vind dat er een gebrek is aan inlevingsvermogen in de ander, hoe iemand iets ervaart. En dat daar heel snel overheen gedenderd wordt, 'ja maar, het is al heel lang geleden'."