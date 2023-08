MHC Leusden speelt tegen Braziliaans nationaal hockeyteam: 'Fantastische kans'

Het is het gesprek van de dag bij de Leusder hockeyvereniging. De komst van het Braziliaanse team zorgt voor het nodige enthousiasme. “Veel leden hebben zich enthousiast aangemeld om te helpen”, zegt bestuuslid Gerke van Dam. “Het is een unieke wedstrijd en dat voel je ook wel.” Het Braziliaanse team is in Nederland op trainingskamp, om zich voor te bereiden op de Pan-Amerikaanse Spelen in Chili.