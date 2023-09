Christel en Chelsea doen mee aan Sterkste Vrouw van Nederland: 'Dacht dat het alleen voor mannen was'

Eén van hen was de vriend van Chelsea, die de twee vorig jaar aan elkaar voorstelde met het idee dat ze trainingsmaatjes konden worden. Dat gebeurde en tot hun vreugde kwalificeerden ze zich allebei in de voorrondes die eind juli en begin augustus plaatsvonden voor de finale van de Sterkste Vrouw van Nederland in Earnewald, een dorp in Friesland. Daar ging een strikt trainingsschema een vooraf. De vrouwen trainen vier keer per week, op zaterdag samen. Dan staan ze soms zelfs wel vier uur in de gym. "Maar in die tijd wordt er ook veel gekletst", zegt Chelsea.