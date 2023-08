Oudste glasobjecten ter wereld komen naar Leerdam: ‘Kijk nou, deze was van een Romein’

Ivo en zijn team werken voor het Museum van Oudheden in Leiden. En zoals dat wel vaker gaat in de museumwereld, leent dat museum objecten uit aan een ander museum – nu dus aan het Nationaal Glasmuseum. In de nieuwe tentoonstelling ‘Naar de Antieken’ laat de Leerdamse tentoonstelling zien hoe weinig er in al die duizenden jaren eigenlijk is veranderd in de glaswereld. Hoe weinig? “Ja, daar verbaasde ik me ook al over”, zegt Ivo. “Zie jij het verschil tussen deze groene vaas en die andere? Eentje is tweeduizend jaar oud, de ander een jaar of tien.”