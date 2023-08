OM eist cel- en werkstraf tegen medewerker van Doornse zorginstelling nadat cliënt overlijdt

A. stond aanvankelijk terecht voor het toebrengen van het dodelijke letsel, maar de officier van justitie verklaarde vandaag dat niet kan worden bewezen. Zijn DNA was niet gevonden op de keel van het slachtoffer. A. had zichzelf verdacht gemaakt door aanvankelijk te beweren dat zijn nachtdienst rustig was verlopen, terwijl hij de beelden van de babyfoon had gewist. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat A. ‘s nachts op zijn telefoon had gezocht op termen als 'keelpijn' en 'klap op keel' en daarna zijn zoekgeschiedenis had opgeschoond.