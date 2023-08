Vaker snoeien, jongerenwerkers en meer toezicht moeten berovingen in Utrechts Máximapark halt toeroepen

In de maand juni was het ieder weekend raak: telkens werd er iemand 's nachts beroofd in het Máximapark. Tijdens al die berovingen moesten slachtoffers onder bedreiging hun spullen afstaan aan meerdere personen. Ook in het laatste weekend van juli vond er een overval plaats. Twee dagen geleden werden twee jongens van 15 en 16 jaar opgepakt in verband met de straatroven. De politie sluit meer arrestaties niet uit.